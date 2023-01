Duarte protocola requerimento na Câmara que cria a frente em defesa do futebol

O deputado Roberto Duarte (Republicanos) protocolou, na terça-feira 24, o seu primeiro Requerimento como deputado federal. O requerimento registra a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Futebol Brasileiro, no Congresso Nacional.

Além de ser o propositor da criação desta frente, o deputado será o presidente, ouvindo e estabelecendo comunicação junto às federações de futebol de todo o país, visando garantir maior incentivo ao maior esporte do Brasil.

“O esporte sempre fez parte das prioridades do nosso mandato. Agora o objetivo é criar uma frente parlamentar para lutar pelo futebol brasileiro, esporte que se destaca entre os jovens e é um grande aliado para mudanças sociais positivas”, destacou.

A frente tem a finalidade de discutir e promover planos de atividades, ações legislativas e outras atividades que apresentem relação direta e indireta com questão do Futebol Brasileiro, no apoio a políticas públicas, programas e ações governamentais e não governamentais com objetivo de alcançar padrões para seu aprimoramento.

Além de estimular agendas que promovam e estabeleçam planejamento e gerenciamento do futebol, que objetivam a elaboração e implantação de projetos.

“A socialização que os esportes podem gerar é capaz de unir os jovens em torno de um propósito diferente do crime e do uso de drogas, podendo afastar as crianças (e até mesmo adultos) dessas realidades negativas”, encerrou.