Durante briga, jovem tenta chutar rival, bate cabeça e desmaia em Boca do Acre

No interior do Amazonas, na cidade de Boca do Acre, pouco mais de 200 km de distância de Rio Branco, dois jovens estavam brigando na rua, quando um deles, na tentativa de chutar o outro, escorregou e ao cair no chão, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o momento exato em que o jovem cai no chão, bate a cabeça e já não levanta mais.

- Publicidade-

O vídeo foi enviado por uma seguidora da página, que mora na cidade em que aconteceu a briga.

Veja vídeo: