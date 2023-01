É OFICIAL! Gladson anuncia separação com Ana Paula: “O amor sempre existirá”

O governador Gladson Cameli usou o seu perfil nas redes sociais para anunciar que está, oficialmente, separado da advogada Ana Paula Cameli.

“Embora seja um assunto particular, sempre fui muito transparente sobre a minha vida. Por isso, comunico que eu e Ana Paula seguiremos caminhos diferentes. O amor existiu e sempre existirá agora sob a forma de amizade”, escreveu o político.

A informação já tinha sido dada com exclusividade no fim do ano passado pela coluna Douglas Richer do ContilNet.

Na postagem em que estampa uma foto com a ex-primeira-dama, Gladson diz que os dois vão continuar compartilhando boas lembranças.

“Continuaremos compartilhando boas lembranças, importantes momentos, grande parte de nossas vidas e o mais importante: o nosso Guigui. Desejo toda sorte e felicidade à Ana Paula e sei que ela deseja o mesmo para mim. Nesse momento estou focado e comprometido totalmente com o trabalho. Deus nos guia por todos os nossos caminhos”, finaliza.