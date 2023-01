Elenco do Galvez começa preparação para disputa do Campeonato Estadual

O elenco do Galvez começa nesta quarta (25), às 15 horas, no CT Imperador, a preparação para a disputa do Campeonato Estadual de 2023. A equipe estreia na competição no dia 4 de março contra o Náuas, no Florestão.

“Teremos mais de trinta dias para preparar a equipe. Nossa diretoria conseguiu montar um elenco competitivo e vamos trabalhar para buscar a conquista do título”, comentou o técnico Kinho Brito.

Sem elenco completo

Kinho Brito ainda não poderá contar com elenco completo no início dos trabalhos. Contudo, a meta é ter todos os jogadores na segunda semana de preparação.

“As passagens são caras nesta época do ano e por isso é preciso ter calma. Vamos desenvolvendo o trabalho e quando os atletas chegarem, faremos os encaixes”, explicou o treinador.

Atletas da base

Os atletas que disputaram a Copa São Paulo serão aproveitados no elenco profissional como ocorreu na última temporada.

“Estamos valorizando a nossa base. Esse processo de formação hoje é muito importante dentro do Galvez”, avaliou o técnico.