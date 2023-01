Em 2022, mais de 1.600 pessoas foram flagradas sob efeito de álcool ao volante, diz Bptran 

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) apresentou o balanço de ações feitas em 2022, nesta sexta-feira (6) durante uma solenidade em que foram homenageados os profissionais destaques do ano de 2022.

Na solenidade estiveram presentes o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca; a presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Taynara Martins; o comandante do Policiamento da Capital e região Metropolitana (CPCM), tenente-coronel Jokebed Lima; Anderson Castro, diretor operacional do Detran, além de praças da unidade especializada.

Segundo os dados, somente a cidade de Rio Branco apresentou uma redução de 15% nas mortes de trânsito, em relação a 2021. No ano passado, foram 26 vítimas fatais de acidente de trânsito, já em 2022, o número caiu para 22 vítimas.

Ainda segundo o balanço, o batalhão realizou quase 46 mil abordagens e mais de 1.500 acreanos foram pegos na Lei Seca, dirigindo alcoolizados.

Confira os dados completos, de janeiro a dezembro de 2022:

2.639 operações realizadas

45.907 Abordagens realizadas

1.624 Pessoas flagradas sob efeito de álcool

1.329 pessoas flagradas sem CNH

9.556 testes de bafômetros realizados

1.032 sinistros de trânsito

61 quantidade de flagrante de embriaguez ao volante

31 conduzidos por outros crimes de trânsito

23 conduzidos por crimes diversos

04 armas de fogo apreendidas

07 veículos recuperados