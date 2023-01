Emilly Araújo sobre BBB: “Se tua sanidade mental vale R$ 1,5 milhão, vai”

Emilly Araújo foi a campeã do Big Brother Brasil em 2017, mas não recomenda a todos a entrada no reality show. “Algumas pessoas próximas vieram me perguntar se deveriam ir para o BBB. Minha resposta é e sempre vai ser: se tua sanidade mental vale a chance de ganhar R$ 1,5 milhão, vai”, recomendou.

Ela ressaltou ainda que o programa não é para todos. “Eu só entrei para sair da pobreza, pessoas que já tem profissão sólida e uma vida ok não deveriam ir”, afirmou. - Publicidade- A ex-BBB também usou a rede social para falar sobre o cancelamento dos participantes que estão na Casa de Vidro. Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula disputam a preferência do público, que vai escolher duas pessoas para passar a integrar o elenco da edição. “Hoje em dia o cancelamento está vindo antes de entrar no BBB?! P*ta que pariu, que loucura”, desabafou.