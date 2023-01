“Estou peidando para a sua opinião”, diz influencer do DF sobre haters

Os bons ventos trouxeram novos acontecimentos para a vida da influencer Vanessa Campos. Vivendo em Brasília há 10 anos, a baiana viralizou nas redes sociais com vídeos soltando “pum” e garante que nada abala o sucesso dela. “Já estou acostumada com haters. Sempre vai ter críticas. Às vezes, eu falo ‘Estou cagando e peidando para sua opinião’ e mando cuidar da vida”, conta a jovem.

Anteriormente, Vanessa Campos fazia vídeos comuns, dançando nas redes sociais. Depois de brincar com um usuário, ela decidiu se filmar soltando flatulências. Daí em diante, a influencer se tornou a “Peidona do TikTok”, como se autointitula. Desde então, o número de seguidores nas mídias sociais não parou de aumentar.

“Recebo muitos comentários positivos do tipo: ‘Estava na depressão, tendo um dia ruim, vi seu vídeo e não paro de rir’. Não tem nenhum vídeo com menos de 10 mil visualizações. Todos que eu posto viralizam”, afirma a baiana.

A “Peidona do TikTok” acumula 151 mil seguidores na rede social. No Instagram, 100 mil pessoas acompanham as postagens flatulentas. Em um dos vídeos mais famosos, ela solta “pum” no elevador do Taguatinga Shopping, no Distrito Federal.

Novos ares

Para o futuro, a influenciadora pretende retomar o projeto dos “peidos personalizados”, para faturar um pouco de dinheiro. Nessa forma de conteúdo, ela vende vídeos com dedicatórias especiais para seus seguidores.

“Tem ainda o [vídeo do] peido erótico, que era um peido em que eu vestia uma roupinha mais sensual. Com esses vídeos, eu cobrava um valor mais alto e até mostrava a bunda na hora de peidar”, conta Vanessa.