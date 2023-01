Ex-BBB expõe ficada com Pedro Bial e sister relata fetiche: ‘Adoro coroa’

Pedro Bial, de 64 anos, comandou as dezesseis primeiras edições do reality show Big Brother Brasil (Globo), em que ficou marcado pelos textos reflexivos para os participantes no paredão.

Entretanto, longe das várias câmeras que tornam a casa do BBB a “mais vigiada do Brasil”, o apresentador despertou a atenção de algumas sisters que passaram pelo programa, e uma em específico conseguiu avançar um pouco a linha com o comunicador.

Participante da oitava temporada do reality, Gyselle Soares contou em entrevista ao canal “Lisa, Leve e Solta”, apresentado por Lisa Gomes, em 2020, que se envolveu com Pedro Bial após o fim do programa, em que ela se tornou vice-campeã.

Diante das câmeras, Gyselle e Bial surpreenderam o público ao darem um selinho, mas foi por detrás que o envolvimento entre eles foi um pouco além do selinho. Ela, aliás, afirmou que “adora” homens mais velhos e acredita que foi a “única” sister que já ficou com o famoso.

“Eu dei um beijo nele e daria vários. Acho ele um gato e adoro um coroa. Dei um selinho nele quando saí do programa e depois também. Mas foi só beijo”, declarou Soares, ressaltando que os dois não foram para os “finalmente”.

“Ele é uma pessoa maravilhosa e acho que fui a única ex-BBB que ficou com Bial. Ele é muito inteligente, eu gosto de homens inteligentes, que têm cultura, porque não eu não tive muito acesso a cultura e ele para mim era tudo. Inteligentíssimo.Incrível, lindo e hoje ele está casado, mas na minha época não estava”, completou.

Ao ser questionada se o apresentador é um homem de “pegada”, a ex-sister limitou-se a dizer que “ele é maravilhoso”.

Elogios. Pedro Bial assinou a orelha de um livro escrito pela ex-BBB, lançado em 2021, e não economizou nos elogios.

“O fim do ‘Big Brother’ marcou o começo da etapa vitoriosa da carreira de Gyselle Soares. Levou seu nome francês para o país de origem e lá construiu uma digna carreira de atriz. Segue linda, mesmo jeito de passarinho arisco, mais terna que triste. Volta agora para casa mais uma vez, para compartilhar com a gente as memórias da sua estrada. Passo a passo, do longe de onde veio para o muito além que ainda irá”, escreveu Bial.

Quem é Gyselle Soares?

Natural de Teresina, no Piauí, Gyselle tem 39 anos, trabalha como modelo e atriz;

No BBB 8, Soares foi vice-campeã e perdeu o prêmio de R$ 1,5 milhão para Rafinha com diferença inferior a 1% dos votos;

Após o programa, a piauiense chegou a atuar na Turma do Didi, na Globo e estampou capas de revista;

Soares contou que sofreu preconceito por ser ex-BBB nas gravações do filme Os Sonhos de um Sonhador, quando o ex-ator Gustavo Leão se recusou a beijá-la;

Posteriormente, foi morar na França, onde participou de diversos programas;

Agora, de volta ao Brasil, investiu na carreira de atriz nos teatros do país.

Ex-sister admite fetiche em Bial. Se Gyselle Soares ficou com o apresentador, a participante do BBB 14 Clara Aguilar não teve a chance de realizar seu “fetiche”, que é ficar com o jornalista.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, em 2015, Clara Aguilar contou durante bate-papo com a campeã da décima quarta edição, Vanessa Mesquita, que se sente atraída sexualmente pelo apresentador.

Após Mesquita admitir que o famoso que ela gostaria de pegar é o vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, Aguiar disse que o seu é o Bial.

“O meu [fetiche] é o Pedro Bial, mas agora ele está casado”, falou.

“Fic”. Uma das participantes mais comentadas do BBB, Anamara, que esteve no reality nas edições 10 e 13, admitiu no ano passado que os rumores de que ela teria ficado com Pedro Bial não passaram de uma “fan fic”.

Em uma postagem nas redes, Anamara disse que sente vontade de “soltar” os nomes dos famosos com quem já ficou. Seus seguidores passaram a questionar se um desses famosos seria Pedro Bial, mas ela destacou que não procede.

“Nunca peguei o Bial, gente. Era fic”, afirmou.