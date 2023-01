Ex-presidiário tem casa invadida e é morto a tiros no interior do Acre

O ex-presidiário Alexandro Moreira Barbosa, de 32 anos, teve a casa invadida e foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (2), na Travessa Margarida, no bairro Naire Leite, conhecido como Tampa Azul, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Alexandro faz parte de uma organização criminosa e estava sendo ameaçado por outra facção que recentemente dominou o bairro Tampa Azul. Alexandro foi expulso do bairro e estava com todas as coisas dele arrumadas para, possivelmente, ir embora na manhã desta terça-feira.

O ex-presidiário teve a casa invadida e foi executado pelo menos por quatro disparos de arma de fogo. Após a ação, os executores fugiram do local do crime.

Segundo os moradores, mais cedo ainda eles chegaram a ouvir os tiros, mas ninguém saiu para ver o que tinha acontecido, somente acionaram a Polícia Militar, que foi ao local e encontrou o homem morto dentro de um quarto da residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a Alexandro, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais militares do 4° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções. A polícia ainda informou que a vítima estaria sofrendo várias ameaças de mortes.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil de Senador Guiomard.