Faltam 10 dias para começar o BBB: veja o que sabemos sobre a edição de 2023

Faltam apenas dez dias para o início do maior reality show do país, o Big Brother Brasil. Pela terceira vez, os participantes serão divididos entre “camarote” (famosos) e “pipoca” (anônimos).

Comadando por Tadeu Schmidt, a nova edição vai ao ar dia 16 de janeiro, na TV Globo.

Apesar das especulações de sites especializados, nenhum nome foi divulgado ou confirmado pela emissora. No entanto, várias novidades sobre o programa já foram reveladas. Confira abaixo.

Valor do prêmio

O apresentador do BBB 23 revelou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que o prêmio vai mudar.

No entanto, não é possível saber a quantia final, pois o valor aumentará conforme o andamento do jogo.

Mas Tadeu Schmidt assegurou que será o maior prêmio da história do reality show.

Da primeira até a quarta edição do programa, o vencedor levou R$ 500 mil para casa. Em 2005, o prêmio aumento para R$ 1 milhão, valor que permaneceu até a 10ª edição. A partir do BBB 10, aumentou para R$ 1,5 milhão.

Abertura

A popular música-tema do programa, “Vida Real”, de Paulo Ricardo, ganhou uma nova versão. Com a ajuda de Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra, a canção tem uma nova batida.

A novidade foi anunciada no TikTok, onde a música está disponível para a gravação de vídeos.

CAT BBB e Big Terapia

Após o sucesso no BBB 22, os humoristas Dani Calabresa e Paulo Vieira retornam com os respectivos quadros para a nova edição.

Dani segue no comando do CAT BBB, com imitações, dublagens e encenações relacionadas ao programa, além da participação dos telespectadores, e Vieira continua com suas sessões de análise no Big Terapia.

Casa de Vidro

Pela primeira vez na história do BBB, a Casa de Vidro será antes do início do programa. No entanto, a data ainda não foi anunciada.

A dinâmica costuma acontecer em um shopping, no Rio de Janeiro, onde um grupo de pessoas fica confinado entre paredes de vidro e tenta conquistar o apelo do público para conseguir uma vaga no reality.

Entre as personalidades que já passaram pela casa de vidro, estão: Maíra Cardi, André Coelho, Ivy Moraes, Daniel Lenhardt e mais.

Novo quadro

a 23ª edição terá um novo quadro comandado pela ilustrado Rafaella Tuma. Ela dará aos telespectadores uma nova forma aos acontecimentos da casa.

De forma divertida, Rafaella vai relembrar os melhores momentos por meio dos seus desenhos.

Decoração da casa

O diretor do BBB, Boninho, revelou nas redes alguns detalhes da casa.

O tema da decoração parece ser viagem. Alguns objetos mostrados foram: um globo terrestre, globos de neve, fita que se asemelham à do Senhor do Bonfim, coqueiros, bússola, entre outras coisas.

Um vídeo publicado pelo apresentador, Tadeu Schmidt, reforça a suposição da temática. Ele apareceu com uma mochila e segundo um passaporte.

Dinâmica do jogo

Em um vídeo compartilhado por Schimdt, o apresentador revelou o líder terá novos poderes nesta edição.

Em outra publicação, ele contou que as estelas – o dinheiro usado pelos confinados – terão novas funções. Segundo o vídeo, agora, elas terão mais poder de compra.

“Imagina se desse para comprar vantagens no próprio jogo? Só uma hipótese”, disse Schimdt