Famílias Cassiano e Barbosa celebram 83 anos do seu Joca, morador ilustre de Sena

Um dos moradores mais ilustres da história de Sena Madureira trocou de idade neste domingo (1). Trata-se do ex-seringalista João Evangelista Barbosa, conhecido popularmente como seu Joca, pai do ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano. Nascido em 1º de janeiro de 1940, ele completou 83 anos de idade.

Para celebrar a data, foi servido um almoço para amigos e familiares na residência de Jairo Cassiano. “Para nós é um momento muito emocionante e agradecemos a Deus por essa dádiva. Meu pai é para nós uma grande referência, pessoa íntegra, simples e humilde. Ao longo da nossa convivência, nunca vi meu pai sendo ignorante com ninguém, pelo contrário, ele está sempre à disposição. Louvamos a Deus pela sua vida”, destacou Jairo Cassiano.

Dona Meire Cassiano, casada há 63 anos com seu Joca, também demonstrou muita felicidade em poder contemplar mais um ano de vida do seu amado. “A nossa gratidão total a Deus por todos esses anos de casados e pela família maravilhosa. Parabéns, meu querido esposo”, destacou.

Seu Joca é pai de cinco filhos e durante muitos anos morou no Rio Caeté, região da comunidade Iracema. Foi seringueiro e também seringalista.

Atualmente, mesmo com 83 anos de idade, trabalha no ponto das panelas, um empreendimento localizado no bairro do Bosque e muito requisitado pela população de Sena Madureira.