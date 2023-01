Famosa atriz da Globo se assumiu aos 44 anos: “Beijar mulheres”

Samara Felippo, atriz, produtora e escritora, está de volta às telas da Globo na reprise de Chocolate com Pimenta. Atualmente, aos 44 anos, a famosa vive uma nova fase da vida. Recentemente, ela lançou o livro ‘Todas as Mulheres em Mim’, onde fala sobre diversos temas, como feminismo, sexualidade e maternidade, e pegou muitos de surpresa com algumas revelações.

Em resumo, Samara Felippo relata que a sexualidade era um tabu para si e que demorou para se entender – coisa que agora já está apta a fazer. Portanto, a atriz conta que fez uma descoberta após seu relacionamento livre com o humorista Elídio Sanna: ela é LGBTQIA+. A relação dos dois já tem uma duração de 5 anos e eles vivem juntos desde 2020.

“Com o Elídio tem sido de uma maneira mais aberta, leve e com liberdade. Isso tem sido uma boa química para nós, sem cobranças. Inclusive, com ele, descobri sem tabus ou medo a minha bissexualidade”, explicou a famosa.

Em seguida, discorreu mais detalhadamente sobre o tema. ”Sempre senti vontade de beijar mulheres também, mas sempre vinha um lado de muita culpa e ‘erro’. Como se eu não pudesse sentir aquilo. Passei anos negando. Tão bom ser livre. E quero que isso seja passado com acolhimento e naturalidade para as minhas filhas. Ainda não sentei e falei abertamente sobre, mas tampouco hoje em dia isso é um tabu para elas”, assumiu.

Durante o seu livro, Samara Felippo ainda abre o jogo sobre sua relação atual e descreve Elídio como o parceiro ‘ideal’. “Ele é uma pessoa bem-humorada e que sabe me quebrar com suas piadas quando estou brava. Ele me faz sorrir e me sentir especial. Enaltece e vibra com minhas conquistas, me abraça quando preciso, me dá suporte nessa caminhada materna e me ensina diariamente”, escreve.