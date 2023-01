Favoritos goleiam Arasuper na abertura da Copinha de Futsal

Com seis partidas pelas categorias Sub 10, 12 e 14 começou nesse sábado, 21, no ginásio da AABB, a 8ª Copinha Arasuper de Futsal.

“Esse evento tornou-se uma tradição e além das disputas em quadra temos as participações das famílias nas arquibancadas. Temos escolinhas, times de escolas e esse é outro fator importante, o esporte como formador de cidadãos”, comentou o coordenador da competição, Auzemir Martins.

AABB ausente

Uma das escolinhas mais importante e tradicional do estado, a AABB não disputa a Copinha Arasuper em nenhuma categoria.

Resultados da 1ª rodada

Sub 14

Flamenguinho 7 x 1 Marilda Gouveia

Furacão do Norte 8 x 0 Barcelona

Sub 12

Furacão do Norte 7 x 2 Escolinha do Pisica

ABC 3 x 1 Furacão do Norte

Sub 10

Rei Artur 7 x 0 Xavier Maia

Flamenguinho 5 x 3 Furacão do Norte

Foto: Promessas do futsal acreano em quadra em mais uma competição importante