Fazendeiro decepa mão de trabalhador que furtou galinha

Um fazendeiro está sendo acusado de decepar a mão de um trabalhador, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso teria acontecido no dia 27 de dezembro do ano passado e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Erineu Portes, em entrevista à Banda B, a vítima teria furtado uma galinha do acusado após o mesmo não ter feito o pagamento de um serviço na chácara desse suposto autor do crime.

- Publicidade-

“Como ele não tinha dinheiro para pagar pelo serviço, a vítima pegou uma galinha. O acusado não gostou”, afirmou Portes.

Saiba mais na matéria do portal Banda B.