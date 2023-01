Federação Acreana de Handebol apresenta calendário da temporada de 2023

O departamento técnico da Federação Acreana de Handebol (FACH) apresentou o calendário de competições para a temporada de 2023.

“Nossa meta é realizar oito eventos na temporada, inclusive, com cursos de arbitragem. Queremos realizar um grande trabalho na temporada”, comentou o presidente da FACH, Cláudio Santana.

Handebol da Meia Noite

De acordo com Cláudio Santana, a temporada vai começar com Handebol da Meia Noite em fevereiro ou março.

“O Handebol da Meia Noite é uma tradição. Temos um bom período para programar o evento da melhor maneira”, afirmou o presidente.

Taça Amazônica

A Taça Amazônica 2023 será disputada entre os dias 19 e 23 de setembro, mas ainda não tem o local definido.

“A definição do local da competição será decisiva para participação ou não das nossas equipes no feminino e no masculino”, avaliou o dirigente.

Reunião no dia 9

Cláudio Santana confirmou para a segunda, 9, na AABB, uma reunião com a vice-presidente da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Maria Rosaídes (Bolha).

“Temos alguns projetos programados e essa reunião será para ajustes. Queremos uma temporada com grandes eventos”, declarou Cláudio Santana.