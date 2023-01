Federação de Futsal do Acre investiu mais de R$ 43 mil nas competições de 2022

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) apresentou nessa quinta (12), um balanço financeiro das 11 competições realizadas na temporada de 2022.

A entidade pagou R$ 18 mil em premiação para as equipes campeãs.

- Publicidade-

“Os valores apresentados são das premiações pagas. A federação não somou os valores de troféus e medalhas”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Custos da arbitragem

De acordo com Rafael do Vale, a Fafs pagou de arbitragem R$ 25.080.

“Apresentar os custos da arbitragem é muito importante. Existem despesas com deslocamento. Realizar eventos no interior aumenta o investimento e por isso resolvemos apresentar esses detalhes”, comentou o dirigente.

Calendário 2023

Segundo Rafael do Vale ainda não existe uma data definida para a divulgação do calendário de 2023. Contudo, a tendência é começar as competições no mês de março.