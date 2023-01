Federação do Futebol do Acre oficializa calendário de 2023 com novidades

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) divulgou na manhã desta segunda (2), o calendário de competições para a temporada de 2023. A novidade será a realização do Campeonato Estadual Feminino no Sub 17.

“Faremos oito torneios em 2023. Iremos iniciar com o profissional em fevereiro e fecharemos com sub 11 no mês de outubro. Teremos uma temporada bastante movimentada”, disse o diretor técnico da FFAC, Leandro Rodrigues.

Competições estaduais:

Profissional

Sub 20

Sub 17

Sub 15

Sub 13

Sub 11

Feminino

Feminino Sub 17

Torneios nacionais

Copa do Brasil

Brasileiro Série D

Brasileiro Feminino A3

Copa Verde

Copa do Brasil Sub 20

Copa do Brasil Sub 17