Feminicídio: homem mata ex-mulher e tira a própria vida no DF

Jeane Sena da Cunha Santos (foto em destaque), 42 anos, foi morta, nesta terça-feira (17/1), pelo ex-companheiro João Inácio dos Santos, 54, em uma mansão localizada no Park Way. Após cometer o feminicídio, o homem tirou a própria vida.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada por um vizinho, que ouviu dois disparos de arma de fogo. Quando a corporação chegou ao local, um funcionário da casa abriu o portão e confirmou ter escutado tiros. Uma outra vizinha, Maria Alcina, 55 anos, falou com o Metrópoles que os dois moram “há uns 4 anos no local”. A mulher afirmou também que se assustou com os tiros e um grito.

“Os policiais entraram na residência e encontraram o casal sem sinais vitais e uma arma de fogo no chão”, ressaltou o tenente Xavier.

Segundo apurou o Metrópoles, o mesmo homem, em 1999, mandou guinchar o carro de uma outra ex-esposa, com quem viveu por três anos. O caso ocorreu em Belo Horizonte (MG), quando o suspeito sumiu com os pertences da vítima. Na época, ela descobriu possíveis traições do então marido e decidiu ir embora de casa.

