Festa de São Sebastião: cerca de 18 mil fiéis se reuniram em procissão no interior do Acre

Na tarde de sexta-feira (20), data em que se celebra o dia de São Sebastião, padroeiro do município de Xapuri, no interior do Acre, uma festa em homenagem ao santo foi realizada com procissão e missa solene.

Segundo os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em Xapuri, estima-se que a festa contou com um público de, aproximadamente, 18 mil pessoas durante o momento da procissão, que aconteceu entre 17h20 e 19h30.

- Publicidade-

Além das guarnições da 5º Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão Ambiental, uma equipe do policiamento de trânsito foi deslocada de Rio Branco para o município para apoio.

A festa do padroeiro de Xapuri é uma festa tradicional que reúne milhares de pessoas nas ruas em procissão, oração e devoção ao santo.

Quem foi São Sebastião

São Sebastião nasceu em Narbona, na França, no ano de 256 da Era Cristã. Ainda jovem, mudou-se com a família para Milão, na Itália, e alistou-se no exército de Roma, tornando-se soldado do imperador Maximiniano.

Sebastião conquistou o posto de comandante da Guarda Pretoriana e, secretamente, converteu-se ao cristianismo. Quando tinha uma oportunidade, visitava os cristãos presos e levava ajuda aos que estavam doentes e necessitados, muitos deles seriam devorados pelos leões ou mortos em lutas com os gladiadores.

Martírio

O imperador Maximiniano recebeu a informação de que havia cristãos infiltrados no exército romano, os identificou e expulsou. Apenas os filhos de soldados ficaram, obrigados a servirem o exército, e esta era a situação de Sebastião.

Ele foi denunciado por um soldado e o imperador, após sentir-se traído, mandou que Sebastião renunciasse à sua fé. O santo se negou a fazer esta renúncia, por este motivo, Maximiniano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestímulo a outros.

Os arqueiros de Roma tiraram as roupas de Sebastião, o amarraram em um poste no estádio de Palatino e lançaram suas flechas contra ele. Além disso, foi deixado para sangrar até morrer.

Um grupo de cristãos foram até o local e perceberam que Sebastião continuava vivo. Então, retiraram ele de lá e o esconderam na casa de uma das mulheres do grupo, que cuidou de seus ferimentos.

Após se curar, o santo católico continuou evangelizando e pediu ao imperador Maximiniano que parasse de perseguir e matar os cristãos. O comandante de Roma mandou que Sebastião fosse açoitado até morrer e depois jogado em uma fossa, para que nenhum cristão o encontrasse.

Veja fotos da procissão: