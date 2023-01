Filme acreano “Noites Alienígenas” estreia em festival de cinema no Rio de Janeiro

O filme gravado na periferia de Rio Branco, “Noites Alienígenas”, do diretor Sérgio de Carvalho, abre a 8 edição do Festival Pan-Amazônico de Cinema, no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira (18), no Cine Estação Net Botafogo.

O anúncio foi feito nas redes sociais da Sacifilmes, produtora do longa. Após a exibição, o diretor, a produtora Karla Martins, o diretor de fotografia André Sampaio, o montador André Sampaio e o ator Chico Diaz estarão em um bate papo para contar sobre o processo de criação do filme.

Festival Pan-Amazônico

Em uma edição especial, o festival ocorre pela primeira vez no Rio de Janeiro, entre 18 e 25 de janeiro, e pretende divulgar para o Brasil inteiro 24 obras amazônicas, entre curtas e longas. “O cinema de todas as Amazônias na luta pela floresta em pé”.

Noites Alienígenas

A trama, dirigida pelo cineasta Sérgio de Carvalho, apresenta o ambiente social conturbado da periferia de uma capital amazônica, Rio Branco, com o impacto da criminalidade entre os jovens, oriundos de famílias indígenas e seringueiras.

O filme foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado, um dos mais importantes do país.

O elenco traz Chico Diaz, Gabriel Knoxx, Adalino, Gleici Damasceno, entre outros.