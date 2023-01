“Foi uma honra imensurável”, diz Correinha ao se despedir da presidência da FEM

Manoel Pedro de Oliveira Gomes, o Correinha, se despediu da Fundação de Cultura Elias Mansour, através de uma carta de agradecimento pela função de presidente que ocupou desde 7 de janeiro de 2019, quando foi nomeado pelo governador Gladson Cameli.

Sua história com a fundação, no entanto, é muito mais longa do que esse período. Pedagogo de formação, Correinha foi servidor da FEM por mais de 30 anos.

Em sua carta de despedida, destacou a reinauguração de espaços culturais e os investimentos na cultura do estado, através da aprovação de centenas de projetos de cultura.

“A cada um dos amigos, secretários, equipes e fazedores de cultura que tanto nos ajudaram e foram fundamentais nesse desafio, muito obrigado!”, escreveu Manoel Pedro.

A FEM passa a ser presidida pelo professor Minoru Kinpara, ex-reitor da Universidade Federal do Acre, nomeado por Gladson após a reeleição do governador.

Leia a carta de Correinha na íntegra:

“Cuidar da cultura do nosso estado, especialmente da Fundação Elias Mansour da qual sou servidor de carreira há mais de 30 anos, foi uma honra imensurável para mim. E essa honra, no entanto, não consiste propriamente na natureza do cargo que exerci, mas na forma como tive autonomia, confiança e respeito por parte do governador Gladson Cameli para conduzir esse setor tão importante para o nosso povo.

Entre reinaugurações de espaços, aplicação de milhões de reais na aprovação de centenas de projetos de cultura, investimentos em capacitações, realização de dezenas de projetos que beneficiaram direta e indiretamente toda uma cadeia produtiva, nós viramos páginas e escrevemos outras páginas na cultura, mas sempre preservando e enaltecendo a história construída por quem nos antecede.

A cada um dos amigos, secretários, equipes e fazedores de cultura que tanto nos ajudaram e foram fundamentais nesse desafio, muito obrigado!

Minha gratidão ao governador Gladson Cameli por tudo já citado, mas, especialmente, pelo olhar sensível que teve para com a cultura na sua gestão.

Sigo à sua disposição para, assim como na FEM, dar o meu melhor na construção de um Acre mais justo e mais próspero para o nosso povo. Esse sempre foi o compromisso do nosso governo, e sei que assim continuará sendo pelos próximos 4 anos.”

– Manoel Pedro de Souza Gomes (Correinha)