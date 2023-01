Folia: Governo e Prefeitura prometem fazer o melhor carnaval de todos os tempos

A dupla dinâmica Júlio César e Dudé Lima está afinada mais uma vez. Agora, para organizar o Carnaval 2023, que já está batendo na porta dos foliões.

“O governador Gladson Cameli quer uma festa alegre, segura e com muita gente reunida. Será um dos maiores eventos que o Acre já viu”, garante Júlio César.

Este ano, a festa de carnaval será organizada pelo governo do estado e prefeitura de Rio Branco. “Gladson e Bocalom estão juntos mais uma vez para fazer a maior festa de todos os tempos”, diz Dudé.

O carnaval será realizado na encosta da Gameleira, mas os organizadores estão pensando em fazer o evento também para a terceira idade e para as crianças. “O local escolhido foi o Casarão, que acaba de ser totalmente reformado pelo governo. Lá será o local mais adequado para receber nossos idosos e crianças”, explica Júlio, que acrescenta: estamos cumprindo determinação do governador Gladson Cameli, que não fez outras festas de carnaval por causa da pandemia.

Júlio e Dudé organizaram com grande sucesso a ExpoAcre do ano passado. Também estiveram juntos na organização da ExpoJuruá e do Reveillon 2023. “Vamos estar junto com o presidente da Fundação Elias Mansour1, Minoro Kimpara e de outros parceiros que nos ajudarão a fazer uma grande festa”, diz Dudé Lima.