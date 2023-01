Funcionários de frigorífico são presos por furtar picanha e escondê-la dentro de sacos de lixo

- Publicidade-

A prisão dos jovens de 19 e 20 anos aconteceu na manhã da última terça-feira (3) por volta das 5h30, no setor Campo Neutro. Segundo a GCMJ, a equipe de segurança do frigorífico encontrou o suspeito com vários pacotes de carnes nos sacos fora do estabelecimento e conseguiu detê-lo.