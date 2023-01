Gabriel Raulino disputa Copa São Paulo pelo Inter-RS e sonha com 1º contrato profissional

Revelado pelo Galvez, o goleiro acreano Gabriel Raulino vai para disputa da Copa São Paulo de 2023 como segunda opção do Internacional.

“Jogar a Copa São Paulo é a realização de um sonho. Sou a segunda opção, mas o mais importante é focar no objetivo coletivo que é a conquista do título”, disse o acreano.

Inter estreia

O Internacional estreia na Copinha nesta quarta, 4, contra o Rosário Central, de Sergipe. A equipe gaúcha ainda vai enfrentar o Fluminense, do Piauí, e o Oeste, de São Paulo, na primeira fase.

Relacionado no profissional

Gabriel Raulino chegou a ser relacionado em algumas partidas pelo técnico Mano Menezes no Campeonato Brasileiro do ano passado. O atleta sonha com o primeiro contrato como profissional.

“Sonhar é permitido. Sigo trabalhando para chegar no elenco profissional”, afirmou Gabriel Raulino.