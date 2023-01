Gladson anuncia convocação de aprovados do concurso da Sesacre e deixa recado; VÍDEO

O governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (16), o resultado final e homologação do concurso público para vagas de ampla concorrência da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

VEJA MAIS: Sesacre divulga resultado final de concurso público; confira os nomes e cargos

- Publicidade-

Nas redes sociais, Gladson deixa um recado aos aprovados do concurso. Confira:

“Em breve começaremos a chamar os aprovados neste concurso. Este foi um dos nossos compromissos de campanha que já estamos cumprindo. Além de ampliarmos os atendimentos e a qualidade dos serviços nas unidades de saúde, teremos mais dinheiro circulando no mercado, favorecendo nossa economia. Quero parabenizar a todos os aprovados e lembrá-los que, antes de tudo, o serviço público é um trabalho de amor e dedicação ao povo acreano”, disse em suas redes sociais o governador Gladson Cameli.

A lista contendo cargos, localidade, classificação final, inscrição, nome do candidato e nota pode ser consultada a partir da página 12 da edição. A partir desta data, o concurso passa a ter validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.