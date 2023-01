Nas redes sociais, Gladson anuncia novidades durante o recesso escolar

O governador Gladson Cameli (PP), anunciou nessa quarta-feira (25), nas redes sociais, o início do recesso escolar, informando também que as escolas permanecerão abertas para que os estudantes possam ter acesso a refeição.

‘’Esse ano, mais uma vez, as escolas continuarão abertas durante o recesso, para que todos os alunos que precisem, possam se alimentar bem.’’ Diz Cameli em vídeo publicado nas redes sociais do governo do Acre. Ao final, o governador anunciou ainda novidades para a voltas aulas.

CONFIRA O VIDEO: