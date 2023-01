Gladson cumpriu mais de 65% das promessas no primeiro mandato

Nos últimos quatro anos, o governo do Acre trabalhou muito para melhorar a vida dos seus quase um milhão de habitantes. Os 22 municípios foram contemplados com diversos investimentos públicos, responsáveis por assegurar avanços históricos para o desenvolvimento social e econômico do estado.

Em seu plano de governo, o governador Gladson Cameli apresentou 158 propostas à sociedade. Desse montante, 104 promessas foram totalmente cumpridas. Isso representa 65,8% de execução. Outras 47 estão em andamento, e apenas sete ainda não foram iniciadas.

Um destaque vai para a conclusão de obras inacabadas herdadas da administração passada. É o caso da verticalização e entrega da última etapa do prédio do Pronto-Socorro de Rio Branco, após mais de uma década, da finalização do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), na capital, do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul.

Na Segurança Pública, o governo implantou o Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) e convocou os aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar, além de realizar o chamamento de novos policiais civis e promover novos concursos públicos para o Instituto Socioeducativo do Acre e Corpo de Bombeiros. Nesse setor, 100% dos compromissos foram cumpridos, integralmente.

A criação de novos colégios cívico-militares, a realização de concurso público para contratação de professores e a implantação do Novo Ensino Médio estão entre as metas alcançadas na Educação, que cumpriu 27 das 29 propostas apresentadas.

Grandes obras estão em andamento. Em Brasileia e Epitaciolândia, a construção do anel viário é uma realidade, assim como a recuperação de rodovias estaduais e das pistas de pouso e decolagem de todos os aeródromos.

Importantes políticas públicas também foram instituídas nas áreas da assistência social, meio ambiente, agronegócio, gestão pública, tecnologia e cultura.

De acordo com Cameli, a pandemia de covid-19 interferiu no cumprimento de várias promessas, mas reafirmou o empenho de recuperar o tempo perdido a partir de 2023.

“Durante a pandemia, a prioridade foi salvar vidas. Tivemos que alterar todo o planejamento do plano de governo para enfrentar um dos períodos mais difíceis da nossa história. O pior já passou e teremos a oportunidade de fazer muito mais durante os próximos quatros anos”, argumentou.

Portal de acompanhamento do plano de governo

A transparência nas ações é um dos pilares da administração 2019-2022. Prova disso é a criação de uma ferramenta virtual específica para acompanhar a execução do plano de governo. O portal foi desenvolvimento pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.seplag.ac.gov.br.

A plataforma utiliza gráficos e linguagem de fácil compreensão. Todas as propostas estão inseridas conforme o eixo temático, assim como a situação atual de cada projeto.

“Este é um sistema alimentado em tempo real pelo Estado. Vale ressaltar que a iniciativa de monitoramento do plano de governo é pioneira no país, reforçando o compromisso da gestão com a transparência de suas ações perante a população”, ressaltou Kelly Lacerda, secretária adjunta da Seplag.