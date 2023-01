Governo abre quase 500 vagas gratuitas para cursos de línguas no Acre; inscreva-se

A Secretaria de Educação do Acre (SEE) publicou na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (25) as vagas disponíveis para ingresso nos cursos de línguas do Centro de Estudo de Línguas (CEL), em Rio Branco e no interior.

O processo de matrícula pretende preencher prioritariamente as vagas com alunos da Rede Pública de Ensino, a partir do 6º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio, e extraordinariamente para a comunidade em geral.

Os interessados deverão fazer primeiro uma pré-matrícula on-line, disponível através dos links:

Alunos da Rede Pública de Ensino

Link: https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/22/

Comunidade

Link: https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/23/

Os cursos ofertados em Rio Branco são: inglês, espanhol, italiano, francês e libras.

Confira a escolaridade obrigatória para matrícula em cada curso e os horários disponíveis, que deverão ser escolhidos no ato da matrícula:

A pré-matrícula on-line para alunos da rede pública ocorrerá entre 13 e 14 de fevereiro, com início das 08h e término às 17h. Já para a comunidade, ocorrerá entre 16 e 17 de fevereiro.

No ato do preenchimento do FORMULÁRIO ON-LINE, o candidato deverá informar o número do seu CPF, dados pessoais, endereço residencial atualizado e e-mail pessoal (preferencialmente GMAIL), optando pelo curso de línguas e horário de preferência.

Em Cruzeiro do Sul, a forma de inscrição na pré-matrícula é a mesma, através do site, de forma on-line. As vagas serão destinadas pelo Núcleo de Estudos de Línguas (NEL). Porém, as modalidades ofertadas são apenas inglês e espanhol, e aulas serão disponíveis nos turnos da manhã e tarde.

Na capital, as aulas serão de forma presencial em dois endereços,no Centro de Estudo de Línguas – CEL, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3030, Bairro Bosque, ou o NEL-CEBRB – Colégio Estadual Barão.

Já em Cruzeiro do Sul, as aulas serão no o Núcleo de Estudo de Línguas – NEL, localizado no CRIEBRB, Rua Rego Barros, 107, Centro, ao lado do prédio dos correios, de acordo com a disponibilidade de vagas

Veja o cronograma do processo e o número de vagas disponíveis para cada modalidade:

Para mais informações veja o edital completo no diário oficial do Acre, clicando AQUI.