Governo age rápido e realiza manutenção em rampa que dá acesso a balsa de Rodrigues Alves

Por conta das chuvas recentes, o trecho que dá acesso à rampa da balsa em Rodrigues Alves ficou praticamente intrafegável. Com a constante subida e descida das águas durante esse período, os rios acabam acumulando muita lama ao redor das rampas e a balsa fica impedida de atracar.

O Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) já faz manutenções preventivas no local. Ao ContilNet, o presidente do órgão, Petrônio Antunes, esclareceu que assim que as chuvas iniciaram, equipes e maquinários do governo agiram rápido para que a população não fosse afetada.

“Nós já temos máquinas disponíveis no local que fazem limpeza periódica. Assim que terminaram as chuvas a gente já começou os trabalhos de manutenção”, explicou.

Petrônio lembra que além das manutenções preventivas, o Deracre entregou em 2021, a nova entrada de Rodrigues Alves, com pista de caminhada, ciclovia e sinalização. “A população nos agradeceu bastante, era um pedido deles, principalmente porque a antiga entrada tinha sido quebrada pelo rio e o transbordo precisou ser feito por um ramal”.

Em relação a ponte do município, o presidente lembra que o projeto é de responsabilidade do Governo Federal, através do DNIT, mas fala que o Governo Estadual busca parcerias para realizar a obra o mais rápido possível.

Enquanto a ponte não é concluída, Petrônio esclarece que a população do município de Rodrigues Alves pode utilizar a balsa de forma totalmente segura e de graça, paga pelo Governo do Acre. Ele lembra ainda que mesmo sem a balsa, é possível ter acesso ao município pela AC-407, uma viagem que dura em torno de 30 minutos.

“A estrada está em perfeitas condições, toda manutenção feita e com tapa buracos. A população não fica isolada de Cruzeiro de Sul e nem do restante do estado”, completa.