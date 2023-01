Governo e Prefeitura de Sena Madureira constroem ponte no Ramal Cassirian

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Sena Madureira, concluiu esta semana os trabalhos de construção da nova ponte estaqueada no Ramal Cassirian, no km 15 da BR-364, sentido Rio Branco.

A nova ponte de madeira tem dez metros de extensão e foi construída com estrutura estaqueada, que garante maior durabilidade durante todo o ano, no trajeto dos produtores rurais. "Mais uma ação concluída em parceria com a prefeitura, e que irá beneficiar as famílias que moram na zona rural, bem como facilitar o acesso à cidade", enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes. A obra foi acompanhada pelo subsecretário de Obras, Antônio Andrade. Para o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, a estrutura deve garantir trafegabilidade aos moradores da localidade de inverno a verão, visto que a antiga ponte era encoberta pelas águas do igarapé durante o período de cheia. "Continuamos trabalhando para melhorar a vida das famílias que residem na área rural", disse. As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando, em parceria com os municípios, com obras em todo o estado.