Governo institui comissão para realizar concurso do Iapen; veja detalhes

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (18), o decreto que institui uma comissão para coordenar a realização do concurso público de nível médio e superior do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Além de coordenar o concurso, a comissão deverá fornecer todas as informações necessárias em relação ao certame, como número de vagas, descrição de cargos, remuneração, localização de vagas e organizar junto à empresa terceirizada realizadora do concurso e toda a legislação sobre o certame. Ficará a cargo da comissão elaborar o edital do concurso e noticiar, com antecedência, a empresa que irá realizar as provas.

A comissão é composta pelos seguintes nomes:

Pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD:

a) Cleylton Franklin da Silva Araújo – Presidente; b) Lunard Moreno Francisqueti – Suplente; c) Valdemir Sotero da Silva Júnior – Membro; d) Itaro Souza de Castro – Suplente;

Pelo Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN:

a) Soraia das Chagas Leite – Membro; b) Josiane Maia Nunes Barros – Suplente; c) Joseph Stefano Maia Cabanelas Martins – Membro; d) Pollyana Rodrigues Pereira – Suplente;

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD será a responsável por fornecer apoio institucional e técnico-administrativo na organização e assessoramento durante o trabalho da comissão.

Mais informações

As taxas de inscrição serão de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) para nível médio; R$ 72,00 (setenta e dois reais) para nível superior e R$ 81,00 para o cargo de Agente de Polícia Penal.

A contratação da empresa tem a vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado.

Mesmo o extrato divulgado não especificando o total de vagas, o governador Gladson Cameli anunciou ainda em 2022 que mais de 200 seriam ofertadas. O concurso deve acontecer ainda em 2023.

“Após as eleições, vamos lançar o edital de concurso para a polícia penal, com 260 vagas, medida que também contribuirá para que possamos melhorar a estrutura penitenciária do estado”, explicou em entrevista à imprensa.