Herança de Pelé: quanto é e quem são os herdeiros

Com todo esse currículo, Pelé certamente seria multimilionário se jogasse nos dias de hoje, afinal, cifras milionárias são pagas atualmente a jogadores de ponta. Então, fica a pergunta: quanto Pelé ganharia se jogasse nos dias de hoje?

Comparando com astros do futebol atual como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé, a estimativa é que Pelé ganharia algo em torno de US$ 223 milhões por ano, equivalente a R$ 1,1 bilhão, segundo estimativa feita pela Forbes. Considere nesse valor cerca de US$ 126 milhões de salário + cotas de patrocínio + direitos de imagem, além de US$ 20 milhões de patrocínio individual, US$ 77 milhões de cota de fidelidade e uma multa rescisória em torno de US$ 302 milhões.

O Rei se desfez de alguns bens um ano antes da morte

Em agosto de 2021, perto de completar 81 anos de idade, Pelé se desfez de parte de seus bens. Ele colocou diversos imóveis à venda, icnlusive a cobertura duplex com vista-mar localizada em Piedade, perto de Recife-PE. O imóvel estava avaliado em R$ 2,5 milhões.

Pelé também colocou à venda dois flats que ele possuía em Santos-SP, em um condomínio que tem o nome de seu pai. Cada flat é avaliado em R$ 900 mil.