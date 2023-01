Homem com mandado de prisão em aberto é detido durante fiscalização da PRF no Acre

Na tarde desta quarta-feira (11), por volta das 15:29, durante procedimento de fiscalização na BR-364 no município de Acrelândia, no interior do Acre, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem de um ônibus.

Após verificações, constatou-se que entre os passageiros estava um homem com mandado de prisão em aberto em seu desfavor pela prática do crime 217-A do Código Penal Brasileiro.

O homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil de Acrelândia para continuidade das medidas legais cabíveis.