Homem é alvejado com pelo menos 10 tiros enquanto caminhava em rua de Rio Branco

Michael Barreto de Souza, 36 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por vários tiros na noite desta quarta-feira (18), na Rua Raimundo Guerra, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Michael estava caminhando em via pública próximo a residência dele, quando homens não identificados se aproximaram em um carro modelo Fox, de cor vermelho, desceram do veículo e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção de Michael.

- Publicidade-

A vítima foi atingida por pelo menos dez tiros nas regiões da cabeça, face, peito, braço, glúteo e perna. Após a ação, os bandidos fugiram do local no carro.

Vizinhos que ouviram os tiros correram para socorrer a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local do crime e os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Michael e, depois de estabilizar o quadro clínico da vítima, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).