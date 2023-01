Homem é baleado enquanto esperava portão eletrônico da sua casa fechar em Rio Branco

Cleberson Soares da Silva, 31 anos, foi ferido com um tiro na noite desta quinta-feira (19), na Nelson Brun Groty, no residencial Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Cleberson havia chegado em casa, colocou a própria caminhonete na garagem e estava esperando o portão eletrônico fechar, quando foi surpreendido por dois criminosos não identificados que se aproximaram em uma motocicleta e o garupa desceu e, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima, que foi atingida com um tiro na região das costas. Mesmo ferido, o homem conseguiu correr para dentro da própria residência para não ser morto. Após a ação, os criminosos fugiram de moto.

- Publicidade-

Familiares ajudaram o homem e acionaram ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância avançada para atender a vítima e depois de estabilizar o quadro de Cleberson foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Ainda segundo a polícia, a caminhonete da vítima que estava na garagem ficou crivada de bala. Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).