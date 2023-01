Homem engole tampa de garrafa e vai parar no PS de Cruzeiro do Sul para retirada do objeto

Um homem de 35 anos deu entrada no Hospital do Juruá por volta das 16h da tarde do último domingo (1º), após engolir uma tampa de garrafa em Ipixuna (AM). O paciente foi encaminhado para Cruzeiro do Sul para fazer uma endoscopia e a retirar a tampa. O procedimento foi feito aproximadamente às 21h do mesmo dia.

De acordo com as informações da equipe médica, foi um procedimento rápido e tranquilo, pouco evasivo. O homem já recebeu alta e não teve nenhum tipo de perfuração, já que a retirada do objeto foi feita rapidamente.

Conforme o médico, Marlon Holanda, sempre está acontecendo dos pacientes engolirem ossos de galinha, objetos pontiagudos, espinha de peixe e irem até o Hospital do Juruá para receberem esse tipo de atendimento. “Até pouco tempo esses pacientes precisavam ir para Rio Branco, agora já fazemos aqui, atendendo todo o Vale do Juruá e algumas cidades do Amazonas”, explicou.