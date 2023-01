Homem que roubou sargento da PM é preso em Rio Branco; arma ainda não foi encontrada

Jonas Arão da Silva, 21 anos, foi preso acusado de ter roubado a moto e a arma de uma sargento da Polícia Militar do Acre, na tarde desta quinta-feira (6), na rua Marechal Deodoro, na região Central de Rio Branco.

Entenda o caso: Sargento da PM é vítima de assalto e tem moto, bolsa e arma roubadas em Rio Branco; vídeo

Segundo informações dos policiais militares da Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), eles estavam fazendo patrulhamento na região e foram até a casa da mãe de Jonas. Com a denúncia de que o rapaz havia cometido o crime, os militares chegarem na casa onde estava o rapaz e deram voz de prisão.

O jovem não reagiu a prisão e, ainda na residência, confessou que realizou o assalto e levou os PMs até onde possivelmente estava escondida a arma da sargento, mas ao chegar no local, a arma não estava. Segundo o acusado, a arma poderia estar com o comparsa dele, identificado como Jhon, que está foragido.

Diante dos fatos, Jonas recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelo crime de roubo.

Sobre o assalto

Jonas Arão da Silva, de 21 anos, e seu comparsa identificado como Jhon, assaltaram a Sargento da Polícia Militar que estava trafegando na tarde de quinta-feira (5), em um motocicleta modelo Biz de cor vermelha, quando um assaltante que estava em pé na Praça do Estádio José de Melo, viu que ela havia saído da rua Rui Barbosa e entrou na rua Marechal Deodoro. A mulher foi atacada e o criminoso colocou o revólver na cabeça da PM e em seguida empurrou a mulher de cima da moto.

A bolsa e a arma da policial também estavam no baú da motocicleta que foi levada por ele. Após ser roubada, a mulher pediu ajuda a populares para ligarem para o Copom e pedirem ajuda aos colegas de farda. Várias viaturas foram ao local e pegaram as características do faccionado e fizeram uma ronda na região, mas ninguém foi encontrado.

O circuito de uma câmera de segurança gravou toda a ação e as imagens serviram para que a polícia identificasse o acusado pelo roubo. Em uma rápida investigação, os policiais conseguiram um vídeo que mostra dois assaltantes dentro de um carro momentos antes do crime. No vídeo, o passageiro do veículo faz o gesto de uma facção local e o homem que assaltou a militar aparece no banco de trás com um capacete nas mãos. Ainda segundo a polícia, no momento do roubo, o veículo vermelho estava dando apoio ao assaltante.

A partir dessas imagens dentro do carro, os PM da Companhia Choque, do Bope, fizeram diligências na região e a motocicleta Biz foi encontrada jogada dentro de uma área de mata na rua Monte Mário, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A dupla que aparece no vídeo foi identificada, mas a PM segue fazendo diligências na região para tentar capturar os acusados de cometer o crime. A moto foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi feito um boletim de ocorrência e a moto foi levada para o Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A arma e a bolsa da PM não foram recuperadas.

O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Roubos e Extorsão