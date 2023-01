Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta-feira

Áries: cuide do seu bem estar emocional, investindo tempo e energia para deixar as coisas mais confortáveis para você, ariano. Cuidado para não cobrar demais.

Touro: saiba ouvir mais e aprender com os outros, taurino. O dia leva luz à sua capacidade mental, favorecendo os temas intelectuais.

Gêmeos: tenha foco para chegar onde você quer, geminiano. O momento pede concentração e também boa administração dos seus recursos.

Câncer: a magia está no ar para você, canceriano. Só tenha cuidado com possíveis excessos sentimentais e carências.

Leão: cuide da sua espiritualidade e preste atenção no entorno, leonino. O céu está inspirador e pode trazer muitos recados do inconsciente.

Virgem: o dia favorece a sua capacidade para perceber as pessoas à sua volta, virginiano. Use a intuição para entender quem é quem.

Libra: aproveite as oportunidades que surgirem para mostrar o seu valor, libriano. É hora de ter reconhecimento pelo que você merece.

Escorpião: aproveite o dia para amadurecer ideias e buscar novos conhecimentos, escorpiano. Aliás, não deixe de aprender também com as pessoas mais velhas e experientes.

Sagitário: o dia favorece a busca pela intuição e também o exercício da magia, sagitariano. Aliás, é um ótimo momento para quebrar tabus e transformar as coisas à sua volta.

Capricórnio: aproveite o momento para estabelecer bons laços com as pessoas, capricorniano. É hora de você ver quem são os seus parceiros, valorizando a compreensão do outro.

Aquário: o dia promete ser agitado, aquariano. É importante se organizar para dar conta de tudo, mantendo a fé e o bom humor.

Peixes: curta o seu momento sem, no entanto, deixar de levar as coisas com a seriedade devida, pisciano. Use a sua criatividade para descobrir novas soluções para antigos problemas.

