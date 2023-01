Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: segure a ansiedade e pense no longo prazo, ariano. É preciso investir na sua carreira, mas é para avançar com calma.

Touro: pense bem antes de emitir opiniões sobre o que você pode não conhecer bem, taurino. É fundamental vencer ideias preconcebidas.

Gêmeos: vire páginas com cautela, geminiano. O dia promete muitas possibilidades para resolver situações complicadas, mas é preciso ter sabedoria.

Câncer: ouça as pessoas à sua volta a aja em parceria, canceriano. É preciso ter calma para dosar as suas necessidades com as necessidades dos outros.

Leão: é importante manter o foco para fazer tudo a seu tempo, leonino. Cuidado com o excesso de atividades.

Virgem: seja criativo, virginiano. Encontre novas soluções para antigos problemas, agindo de maneira bem pensada.

Libra: concentre-se nos seus temas íntimos, libriano. O momento é propício para você cuidar da sua casa e da família.

Escorpião: procure manter a mente bem concentrada e com foco no que você quer, escorpiano. É importante ouvir mais e falar menos.

Sagitário: eleja prioridades e evite os gastos desnecessários, sagitariano. O céu pede para você ter mais organização material.

Capricórnio: use a intuição a seu favor, capricorniano. Você está intenso e a magia está se fazendo presente, então aplique tudo isso de maneira consciente.

Aquário: procure manter a mente serena e descansada, aquariano. É importante que você durma bem e possa também prestar atenção nos seus sonhos.

Peixes: seja seletivo em relação às amizades, pisciano. É importante interagir com diferentes pessoas, mas saber a quem você deve dar ouvidos.