Hosmac divulga programação alusiva à campanha Janeiro Branco, de promoção à saúde mental

A campanha Janeiro Branco, voltada ao cuidado com a saúde mental, busca chamar a atenção da população para os cuidados em relação aos sofrimentos psicológicos. Em razão disso, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Hospital de Saúde Mental (Hosmac), de Rio Branco, realiza uma extensa programação de atividades durante este mês.

As ações vão desde musicoterapia a oficinas. De 12 a 15 de janeiro, por exemplo, os profissionais da unidade planejaram uma ação lúdica que beneficiará os pacientes que estejam internados e também os seus familiares.

Já no dia 16 de janeiro, a atividade é sonora, por meio de musicoterapia, que promove comunicação, expressão e aprendizado. Além disso, também haverá, no ambulatório da unidade, uma caixa de mensagens, promovendo interação entre os presentes.

Ao ar livre, será realizado no dia 19 de janeiro um dia de lazer aos pacientes internados. E, no dia 23, a oficina A Vida Pede Equilíbrio será ofertada aos servidores.

Hospital de Saúde Mental do Acre

No Acre, a maior referência para o tratamento de transtornos e sofrimentos psicológicos é o Hosmac, uma instituição com o desafio diário de reinserir pessoas na sociedade, lutar contra o preconceito e tratar doenças da alma, consideradas os grandes males do século.

Janeiro Branco

Janeiro, o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações e significados, do passado que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem na vida de todos.

A cor branca foi escolhida por, simbolicamente, representar “folhas ou telas em branco” sobre as quais pode-se projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais se sonha e que se deseja concretizar.

O Janeiro Branco é um movimento social dedicado à construção de uma cultura de saúde mental na humanidade, com respeito e promoção à condição psicológica de todos. É, também, o nome do instituto que coordena esse movimento.