Humaitá deve fechar as contratações de um goleiro e um zagueiro

O presidente do Humaitá, Igor Cotta, confirmou na tarde desta quinta, 19, as negociações com o goleiro Arthur e o zagueiro João Vitor. Os dois atletas devem desembarcar na capital acreana na próxima semana.

“Estamos conversando com os dois atletas e pretendo fechar os acordos no máximo até a próxima segunda. O Arthur é um goleiro muito experiente e o João Vitor é uma indicação do nosso treinador (Álvaro Miguéis)”, declarou Igor Cotta.

Treinamento físico

O elenco do Tourão realizou mais um treinamento físico nesta quinta no campo da UFAC. O planejamento vem sendo cumprido e o objetivo é colocar os atletas no melhor nível possível nos treinos táticos.

Trabalho tático

Álvaro Miguéis vai comandar nesta sexta, 20, a partir das 14h30, no campo B, um treinamento tático.

“Fizemos o primeiro trabalho na quarta e nesses treinamentos vou começar a definir os titulares”, explicou o técnico.