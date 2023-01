Ibaneis manda exonerar secretário de Segurança do DF, Anderson Torres

O governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou a exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, neste momento.

A medida ocorre após extremistas invadirem o Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto, na tarde deste domingo (8/1).

Anderson Torres está em viagem aos Estados Unidos e adiantou o retorno ao Brasil.

Anderson Torres atuou como ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Antes, ele era secretário de Segurança Pública do DF. Com o fim do governo Bolsonaro, havia retornado ao cargo na SSP-DF.