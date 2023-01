Ieptec: inscrições para processo seletivo foram prorrogadas; veja data

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (Ieptec – AC) republicou o edital do Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva de Professor Tutor Mensalista, para atuação nos cursos técnicos.

De acordo com o documento (edital de abertura republicado) o prazo de inscrição foi prorrogado. Os interessados devem agora se inscrever entre os dias 18 e 30 de janeiro de 2023, por meio do envio dos documentos solicitados no edital para o email [email protected]

As oportunidades estão distribuídas dentre as seguintes áreas de atuação: Mediação em Sala de Aula; Supervisão de Área Técnica; Assessoria Pedagógica; Assessoria Pedagógica no AEE.

Para participar, é necessário possuir graduação em nível superior na área de formação do cargo pretendido, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Os profissionais admitidos contarão com salários mensais que podem variar de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00, referentes a jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais para o exercício de suas funções.

Provas e vigência

Como critério de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo elas: análise das condições de elegibilidade das inscrições, de caráter eliminatório, e, também, análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório.

O prazo de validade deste Processo Seletivo é de um ano, contado a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Instituição.

