IFAC: inscrições para processo seletivo encerram nesta semana; veja data

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher uma vaga para o cargo de Professor Substituto, por tempo determinado, para atender necessidade temporária do Campus Xapuri.

Segundo o edital, a oportunidade é na área de Matemática e podem concorrer candidatos com Licenciatura na área.

Quando contratado, o profissional deverá atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal básica no valor de R$3.130,85, podendo haver retribuição por titulação de até R$2.700,36.

Para concorrer

Os interessados na seleção podem se inscrever por meio eletrônico, no período de 19 de janeiro de 2023 até o dia 27 de janeiro do mesmo ano, no e-mail [email protected] Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em etapa única de prova de títulos, que levará em conta os critérios de pontuação descritos no edital que consta em nosso site.

Validade

O presente Processo Seletivo para Professor Substituto terá validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

