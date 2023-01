Iluminação de Natal na Praça da Revolução segue até dia 8 com concurso de fotografia

As luzes de Natal e as decorações no centro da capital acreana ficarão expostas até o dia 8 deste mês para os visitantes. A inauguração aconteceu no último dia 10, com o tema “Natal de vida, esperança e dignidade”.

A prefeitura de Rio Branco lançou um concurso de fotografia. Essa já é a segunda edição do concurso “Natal de Vida, Esperança e Dignidade” e contará com várias premiações. O valor total de R$ 10 mil será dividido em categorias entre amadores e profissionais. O concurso foi lançado dia 30 de dezembro e as inscrições no site começam nesta segunda-feira (2) e vão até o dia 15 deste mês.

A ornamentação de 2022 contou com dezenas de árvores decorativas com luzes espalhadas pelas praças e até nas rotatórias da cidade. O tradicional corredor das luzes azuis tem feito sucesso na Praça da Revolução. O investimento foi de cerca de R$ 800 mil.

Categorias do concurso

As dez fotos escolhidas como as melhores levaram o prêmio. O concurso terá duas categorias: profissional e amador.

Confira a premiação:

Categoria Profissional

1º LUGAR: R$ 3.000,00

2º LUGAR: R$ 1.500,00

3º LUGAR: R$ 800,00

Categoria Amador

1º LUGAR: R$1.500,00

2º LUGAR: R$1.000,00

3º LUGAR: R$500,00

4° LUGAR: R$400,00

5º LUGAR: R$300,00

6º LUGAR: R$200,00

7° LUGAR: R$ 100,00

8º LUGAR: R$100,00

9º LUGAR: R$100,00

10°LUGAR: R$100,00

Além do concurso e de toda a tradição das luzes, foi lançada a plataforma digital giratória. O foco é garantir que os acreanos participem do concurso.