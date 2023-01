Independência faz amistoso contra o Vaca Diez no Florestão

O Independência enfrenta o Vaca Diez, da Bolívia, neste domingo, 15, a partir das 14 horas, no Florestão, em um duelo amistoso como parte da preparação para a disputa do Campeonato Estadual.

Ainda sem os reforços contratados no Rio de Janeiro, o Independência terá um time Sub 20 enquanto os bolivianos estarão com força máxima.

“Vai ser um teste importante para a nossa garotada. Alguns serão aproveitados no Estadual”, disse o treinador Illimani Suarez.

Vaca Diez

Para o Vaca Diez a partida também será uma preparação. A equipe conseguiu o acesso e irá disputar a 1ª Divisão na Bolívia. O time de Cobija tem vários atletas da América do Sul e tentou a contratação do acreano Careca.

Estreia dia 28

O Independência estreia no Estadual no dia 28 de fevereiro contra a Adesg, no Florestão.

“Estamos trabalhando para termos uma equipe competitiva. O Estadual é um torneio difícil e por isso é fundamental trabalhar da maneira correta”, afirmou Illimani Suarez.