Indígena com mais de 100 anos continua perambulando nas ruas de Sena Madureira

Quem se dirige para o Centro da cidade de Sena Madureira para fazer compras ou resolver outras questões encontra com facilidade uma senhora indígena, com idade avançada, pedindo dinheiro na rua. Sua idade certa ninguém sabe, nem tampouco seu nome completo. Populares a chamam de índia Tereza e informam que ela tem mais de 100 anos.

Há anos ela vive nessa situação e acaba se expondo a uma série de perigos. Sem usar máscaras, Tereza segue sua rotina e percorre os comércios, restaurantes e outros locais abordando as pessoas.

Nesta terça-feira (3), no horário do almoço, ela estava de mesa em mesa, em um restaurante popular, pedindo dinheiro. “Não sabemos se ela recebe alguma aposentadoria do INSS e, se recebe, quem administra o benefício. Independente disso, a gente ajuda quando pode porque se trata de um ser humano”, comentou um morador que preferiu não se identificar.

Outras pessoas a ignoram e muitas vezes ficam até chateadas quando são abordadas pela índia Tereza.

O caso deverá despertar a atenção das autoridades indígenas por se tratar de uma pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.