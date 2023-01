Indignados, clientes do Bradesco passam horas em fila para sacar dinheiro no interior do Acre

Uma enorme fila é registrada todos os dias na agência do Banco Bradesco, em Tarauacá, no interior do Acre, segundo denúncia feita por moradores à reportagem do ContilNet.

Um deles explicou que a agência não possui caixa humano, apenas eletrônico, o que dificulta ainda mais a vida dos clientes.

“A maioria das pessoas que abriram conta são aposentados e pensionistas e não têm cartão para sacar dinheiro”, disse.

A solução encontrada pelos moradores foi utilizar o “Bradesco expresso”, uma pequena agência correspondente que fica vinculada à uma farmácia do município e consegue realizar pequenos saques sem cartão. Entretanto, o local não tem estrutura para atender todos os clientes.

“Na farmácia não tem dinheiro em caixa, é preciso aguardar depósitos de pagamento de boletos para poder pagar o pessoal”, explica.

Segundo a denúncia, boa parte das pessoas são moradores da zona rural do município e não tem condições de esperar horas na fila. “Estão passando fome”, finalizou.