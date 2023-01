Inscrições da 1ª Corrida PRF em Rio Branco encerram nesta quinta-feira

Encerram, nesta quinta-feira (5), as inscrições para a primeira corrida de atletismo da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF). A corrida irá acontecer no dia 05 de fevereiro, com três percursos: 03 km, 05 km e 10 km, com início às 07h da manhã, partindo do Lago do Amor, sentido aeroporto.

O evento, que compreende policiais da PRF e atletas da comunidade, é feito em parceria com a Acre Running Eventos e a Federação Acreana de Atletismo. As inscrições contam com taxas de inscrição que cobrem o valor da medalha e do pós-corrida, além da opção de adquirir também uma camiseta regata do evento.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://runningacre.sport.blog/incricao/