Jade Picon não terá contrato renovado com a Globo, diz site

O último ano marcou a estreia de Jade Picon como atriz. Apesar de estar atuando em Travessia, na Globo, o caminho da ex-BBB22 foi marcado por polêmicas com o sindicato e até críticas por conta dos telespectadores do folhetim da emissora. Entretanto, o tempo da influenciadora como contratada do canal dos irmãos Marinho pode estar com os dias contados.

Isso porque, de acordo com André Romano, do Observatório da TV, a Rede Globo bateu o martelo e decidiu não renovar o contrato de Jade e a influencer deve deixar a emissora no segundo semestre de 2023. Vale lembrar que Travessia tem previsão de término para maio. Segundo o colunista, a ex-BBB tem vencimentos na casa dos R$ 60 mil.

O Metrópoles entrou em contato com a Globo, mas, até o fechamento desta matéria, não recebeu respostas. O espaço segue aberto.Gloria Perez se pronunciou após rumores de que Jade Picon teria menos tempo de tela em Travessia.

Segundo a autoria, a informação “não é verdade”. “As tramas vão se alternando, uma de cada vez ganhando o primeiro plano. Como em toda novela. O resto é fake news”, disse ela, em resposta a uma página de fofocas no Twitter.

Os boatos de que Jade apareceria menos na novela das nove surgiu porque a sinopse de Travessia trazia a informação de que Chiara, personagem de Jade, desenvolveria a síndrome de Münchausen. O transtorno leva a simulação de sintomas ou força o aparecimento de doenças.

Contudo, o Notícias da TV informou que Gloria Perez decidiu mudar os rumos da personagem de Jade Picon, transferindo a síndrome para Guida (Alessandra Negrini), o que diminuiria o destaque da ex-BBB, que tem sido alvo de críticas por causa de sua atuação.